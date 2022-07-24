Евгения Чикунова: «Хотелось бы проплыть с Ефимовой 200 метров. Было бы шикарно, я всегда рада конкуренции»

Российская пловчиха рассказала, что хотела бы посоревноваться с Юлией Ефимовой.

Чикунова победила на 100 и 200 м брассом на «Играх дружбы», которые сейчас проходят в Казани. Ефимова этот турнир пропустила.

«Я с Юлей особо не общаюсь. Но это было бы шикарно для нас двоих. Если бы она подошла в отличной форме, была бы тут – я всегда рада конкуренции. Было бы шикарно.

Все зависит от Юли. Я не знаю, как она тренируется, но знаю, она всегда хорошо подходит к соревнованиям. Хотелось бы проплыть с ней 200 метров, как было у нее шикарно в 2013-м, единственный заплыв, который я по-настоящему смотрела.

На таких секундах хотелось бы побороться. Это было бы очень круто», – сказала Чикунова.