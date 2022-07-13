Пловчиха Кирпичникова пропустит «Игры дружбы» и Спартакиаду из-за травмы

Трехкратный призер чемпионатов Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова пропустит Игры дружбы и Спартакиаду из-за травмы.

Спортсменка живет и тренируется во Франции, но сейчас вернулась в Россию и занимается восстановлением.

По словам вице-президента Федерации плавания Свердловской области Сергея Куликова, у Кирпичниковой обострилась травма плеча. Также она травмировала ребро, участвуя в соревнованиях по борьбе во Франции.

«На Играх дружбы не выступлю, не смогу принять участие в Спартакиаде тоже, так как уже долго не плаваю из-за травмы», – сказала Кирпичиникова.

Игры дружбы пройдут с 19 июля по 3 августа, всероссийская Спартакиада – с 20 по 29 августа.