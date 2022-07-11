Юлия Тимошинина: «Грустно было смотреть чемпионат мира. Мы конкурентоспособные на мировом уровне, хотелось бы побороться»

Прыгунья в воду поделилась эмоциями от просмотра чемпионата мира по водным видам спорта, куда не были допущены российские спортсмены.

Сегодня Тимошинина с Екатериной Беляевой победили в синхронных прыжках с вышки на чемпионате России в Пензе.

– Соревновательной практики вам, как понимаю, хватает, но хватает ли накала борьбы в «синхроне» на вышке?

– У нас достойная конкуренция с девочками, которые сегодня стали вторыми. Они не дают нам расслабляться. Нет такого, чтобы мы знали – будем первыми. Волнуемся за каждый прыжок, переживаем.

– За чемпионатом мира следили?

– Грустно было смотреть. Сейчас после Олимпиады обновился состав, взрослые ушли, а мы конкурентоспособные на мировом уровне. Хотелось бы побороться, жаль, что не было такой возможности.

– В этот раз на подиуме на вышке были две китаянки – 14 и 16 лет. Понятно, что и раньше случалось, но как вы себе это объясняете?

– Могу сказать за себя: мне в том возрасте было сложнее. Только сейчас я стала чувствовать себя уверенно. А китаянки – они всегда сильные, но, может быть, взрослыми им выступать все же чуть сложнее — зачастую они быстро уходят из спорта, – сказала Тимошинина.