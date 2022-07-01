Юлия Ефимова: «Думаю, до конца сезона возьму тайм-аут. Соревноваться просто на чемпионате России мне уже не очень подходит»

Российская пловчиха сообщила, что не планирует выступать на соревнованиях в этом сезоне.

– Апрельский чемпионат России вы пропустили. Рассматривали возможность приехать?

– Сначала, конечно, было желание, настроилась на отбор, на чемпионат мира, а потом осталась в подвешенном состоянии. Казалось, что все сейчас закончится, все поменяется, а оно только хуже и хуже.

Становится тяжеловато принимать решение, что дальше делать – стоит ли продолжать или задуматься о чем-то другом. Не хотелось, если честно, ничего, не хотелось ни с кем общаться. Взяла медийную паузу, чтобы успокоиться и понять, что делать и как быть.

– На соревнования летом не ждем?

– Вряд ли это возможно. Думаю, до конца сезона будет тайм-аут. Посмотрю потом, что делать дальше.

Все будет зависеть от того, допустят нас до международных соревнований или нет. Хотя после чемпионата мира у меня появились силы и эмоции для того, чтобы соревноваться. Посмотрим, насколько это возможно будет.

Если дадут выступать на международных стартах – я готова. Соревноваться просто на чемпионате России – для меня это уже не очень подходит, – сказала Ефимова.

У пловцов ЧР, а где же Ефимова? Не выходила на связь, сменила купальник на бикини, а бассейн – на пляжи Калифорнии