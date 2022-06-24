FINA не разрешила синхронистке Альварес выступить в соревнованиях групп. В личном турнире спортсменка потеряла сознание в воде

Международная федерация плавания запретила американской синхронистке Аните Альварес выходить на старт в соревнованиях групп на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

В соревнованиях солисток Альварес потеряла сознание во время исполнения программы, ее спасла тренер, которая нырнула в бассейн и помогла вытащить спортсменку на поверхность.

Представители FINA провели совещание с врачами и руководством сборной США и приняли решение не допускать Альварес к дальнейшим соревнованиям.

«FINA понимает, что это решение разочаровало спортсменку, но оно принято с учетом ее интересов.

Мы рады, что Анита Альварес уже хорошо восстановилась, и надеемся вскоре вновь увидеть ее на соревнованиях», – говорится в сообщении пресс-службы организации.

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