FINA не разрешила синхронистке Альварес выступить в соревнованиях групп. В личном турнире спортсменка потеряла сознание в воде

Теги синхронное плавание Чемпионат мира по водным видам спорта FINA сборная США по синхронному плаванию Анита Альварес Водные виды

Международная федерация плавания запретила американской синхронистке Аните Альварес выходить на старт в соревнованиях групп на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

В соревнованиях солисток Альварес потеряла сознание во время исполнения программы, ее спасла тренер, которая нырнула в бассейн и помогла вытащить спортсменку на поверхность. 

Представители FINA провели совещание с врачами и руководством сборной США и приняли решение не допускать Альварес к дальнейшим соревнованиям. 

«FINA понимает, что это решение разочаровало спортсменку, но оно принято с учетом ее интересов.

Мы рады, что Анита Альварес уже хорошо восстановилась, и надеемся вскоре вновь увидеть ее на соревнованиях», – говорится в сообщении пресс-службы организации. 

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