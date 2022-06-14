Украинский ватерполист Сазонов получил российский паспорт и будет выступать за клуб «Штурм-2002»

Украинский ватерполист Никита Сазонов получил российский паспорт и будет выступать за клуб «Штурм-2002» из подмосковного Чехова.

Об этом сообщила директор училища олимпийского резерва №4 (Чехов) Татьяна Подорожная.

«Никита живет у нас в УОРе, ходит на занятия. Сейчас у него уже есть российский паспорт. Тренируется со старшими ребятами и учится.

«Штурм-2002» – наша самая взрослая команда, стали вторыми на первенстве России до 20 лет. Никита раньше играл за команду Мариуполя, потом его пригласили в Харьковское училище олимпийского резерва.

Во всей этой ситуации его команда уезжала в Польшу, оттуда часть команды в Германию, часть – в Италию. Он своему тренеру сказал, что хочет поехать в Россию.

Сам решил ехать сюда, на тот момент не зная, что с родителями, но у него тетя двоюродная в Москве. Сам добрался из Польши до Беларуси, потом пересек российскую границу. Пришел в училище – его взяли.

Одна из сотрудниц стала временным опекуном, потому что тогда не знали, живы его родители или нет. Потом, слава богу, их нашли. Все живы и здоровы», – сказала Подорожная.