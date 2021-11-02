Колесников о дисквалификации в эстафете на чемпионате Европы: «Мы теперь мем. Теперь всегда будут шуточки на эту тему»

Российский пловец прокомментировал ситуацию с дисквалификацией команды в смешанной эстафете на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

– Недопонятки произошли. Такая вот ошибочка. Все разъяснилось после дистанции, но никто не в обиде.

– Вините себя за это?

– Отчасти, наверное, да. Учитывая тот факт, что все слишком спонтанно и быстро произошло, не было времени обдумать… Все в порядке, никто не расстроен. Как мне сказали, хорошо, что все это произошло сейчас, а не на Олимпиаде, например. Где любая ошибка была бы стопроцентно наказуема.

– Перед сегодняшний эстафетой на эту тему шуточек не было?

– Теперь всегда будут шуточки. Отчасти такое клеймо, никто не в обиде. Если кто-то вне плавания будет говорить, что все плохо, это не так...

– То есть это теперь как мем?

– Да, мы теперь мем.

– Могли бы вам и медали оставить, если учесть, что два серебра было – у вас и итальянцев. Полякам ведь теперь ушла бронза.

– Теоретически да. Но правила есть правила. Никто не смеет их нарушать, – сказал Колесников.