Евгений Рылов: «Попробую запатентовать маски с котиками как бренд, а потом продавать, если это будет людям интересно»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал, что собирается запатентовать маски с изображением кошачьей головы, в которых участвовал в Олимпийских играх-2020.

– Собираетесь запатентовать маски с котиками как личный бренд?

– Да, постараюсь по возможности это сделать. Недавно у меня был небольшой розыгрыш таких масок. И 50 штук для победителей есть. Попробую сначала запатентовать это как бренд, а потом продавать, если вдруг это будет людям интересно. Если нет – значит, нет.

– Сколько у вас таких масок?

– Тех, которые были недавно разыграны, всего 50. Они все с моей фамилией. А масок, в которых я выхожу перед заплывами, всего две. В одной из них я сейчас с вами разговариваю. Может, такие же есть еще у кого-то, но я этого не знаю, поэтому не могу сказать, оригинальные они у меня или нет. Я таких больше не нашел и сделал свои.

– Вы их шили сами?

– Нет, конечно. Попросил людей их сделать.

– То есть почти не меняете маски, в которых выходите перед заплывами?

– Я их, конечно, мою, дезинфицирую, – сказал Рылов.

😿 «Плакать хочу. Я очень люблю котиков». Нашему пловцу-чемпиону Евгению Рылову запретили выходить на награждение в такой милой маске