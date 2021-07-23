Олимпиада-2020, 25 июля, расписание всех финалов дня: разыграют 18 комплектов медалей

25 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 18 комплектов медалей в 10 видах спорта.

25 июля

Расписание финалов

Плавание

400 м, комплекс, мужчины

4.30

400 м, вольный стиль, мужчины

4.52

400 м, комплекс, женщины

5.12

Эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины

5.45

Стрельба

10 м, пневматический пистолет, женщины

5.15

Российские участники: Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова.

10 м, пневматическая винтовка, мужчины

9.30

Российские участники: Владимир Масленников, Сергей Каменский.

Скейтбординг

Стрит, мужчины

6.25

Велошоссе

Групповая гонка, женщины

7.00

Российская участница: Тамара Дронова.

Прыжки в воду

Синхронные прыжки, трамплин 3 м, женщины

9.00

Тяжелая атлетика

До 61 кг, мужчины



9.50

До 67 кг, мужчины

13.50

Стрельба из лука

Командный турнир, женщины



10.15

Дзюдо

До 52 кг, женщины

12.15

Российская участница: Наталья Кузютина.

До 66 кг, мужчины

12.45

Российский участник: Якуб Шамилов.

Фехтование

Рапира, женщины

13.50

Российские участники: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова.

Шпага, мужчины

14.20

Российские участники: Павел Сухов, Сергей Ходос, Сергей Бида.

Тхэквондо

До 57 кг, женщины

14.30

Российская участница: Татьяна Минина.

До 68 кг, мужчины

14.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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