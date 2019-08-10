Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021. 11 мая. Все финалы дня

Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште проходит второй соревновательный день. Будет разыграно три комплекта медалей.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021
Будапешт, Венгрия
11 мая
Синхронное плавание
Соло, техническая программа
17.00
Прыжки в воду
Микст
Вышка, 10 м, синхронные прыжки
20.30
Российские участники: Екатерина Беляева – Виктор Минибаев.
Женщины
Трамплин, 1 м
20.30
Российские участники: Мария Полякова, Кристина Ильиных.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.