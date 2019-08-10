Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021. 11 мая. Все финалы дня

Теги синхронное плавание прыжки в воду результаты чемпионат Европы Виктор Минибаев сборная России (прыжки в воду) Кристина Ильиных Мария Полякова сборная России жен (прыжки в воду) Екатерина Беляева Водные виды

Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште проходит второй соревновательный день. Будет разыграно три комплекта медалей.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021

Будапешт, Венгрия

11 мая

Синхронное плавание

Соло, техническая программа

17.00

Прыжки в воду

Микст

Вышка, 10 м, синхронные прыжки

20.30

Российские участники: Екатерина БеляеваВиктор Минибаев.

Женщины

Трамплин, 1 м

20.30

Российские участники: Мария Полякова, Кристина Ильиных.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.

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