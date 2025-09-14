«Кливленд» внес новичка Куиншона Джадкинса в заявку на матч против «Балтимора»
Новичок «Кливленд Браунс» раннинбек Куиншон Джадкинс дебютирует в НФЛ в воскресном матче против «Балтимор Рейвенс».
В пятницу клуб официально указывал его статус как «участие под вопросом», и главный тренер Кевин Стефански не подтверждал выход игрока на поле. Однако теперь Джадкинс готов сыграть.
«Кливленд» выбрал его под 36-м номером драфта-2025 с расчетом на роль основного бегущего. Подписание контракта откладывалось из-за обвинений в домашнем насилии, выдвинутых в июле, но позже обвинения были сняты, и клуб заключил соглашение с игроком.
В первом туре бегущие «Браунс» Дилан Сэмпсон и Джером Форд на двоих набрали лишь 37 ярдов и две первых попытки за 18 выносов.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости