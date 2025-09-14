0

«Кливленд» внес новичка Куиншона Джадкинса в заявку на матч против «Балтимора»

Новичок «Кливленд Браунс» раннинбек Куиншон Джадкинс дебютирует в НФЛ в воскресном матче против «Балтимор Рейвенс».

В пятницу клуб официально указывал его статус как «участие под вопросом», и главный тренер Кевин Стефански не подтверждал выход игрока на поле. Однако теперь Джадкинс готов сыграть.

«Кливленд» выбрал его под 36-м номером драфта-2025 с расчетом на роль основного бегущего. Подписание контракта откладывалось из-за обвинений в домашнем насилии, выдвинутых в июле, но позже обвинения были сняты, и клуб заключил соглашение с игроком.

В первом туре бегущие «Браунс» Дилан Сэмпсон и Джером Форд на двоих набрали лишь 37 ярдов и две первых попытки за 18 выносов.

