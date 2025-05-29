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Дэвид Эндрюс завершил карьеру после десяти лет в «Пэтриотс»

Двукратный победитель Супербоула в составе «Нью-Ингленд Пэтриотс» Дэвид Эндрюс объявил о завершении карьеры.

Эндрюс выступал за «Пэтриотс» с 2015 года, был стартовым центром в трех Супербоулах и выиграл два титула — против «Атланты» (LI) и «Рэмс» (LIII).

За карьеру он сыграл 124 матча (121 в старте) и отбрасывал мяч на Тома Брэди, Джимми Гаропполо, Джакоби Бриссетта, Кэма Ньютона, Мака Джонса и Дрейка Мэя.

Сезон-2019 Эндрюс полностью пропустил из-за тромбов, а в последние годы регулярно выпадал из состава. В 2023 году он сыграл всего четыре матча, после чего перенес операцию на плечевом суставе.

Теперь стартовым центром «Пэтриотс» может стать либо свободный агент Гарретт Брэдбери, либо новичок Джаред Уилсон. Команду в межсезонье возглавил новый главный тренер — Майк Врейбел.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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Дэвид Эндрюс
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