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Трэвис Келси продолжит выступать за «Чифс» в следующем сезоне

Тайт-энд «Канзас-Сити» Трэвис Келси продолжит карьеру и проведет свой 13-й сезон в НФЛ. Об этом сообщил инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт.

Генеральный менеджер «Чифс» Бретт Вич также подтвердил это на съезде скаутов НФЛ.

«Мы обсудили это, и он вернется. Мы рады снова видеть его в деле», — сказал Вич.

Главный тренер «Канзас-Сити» Энди Рид в интервью NFL Network также выразил уверенность, что Келси не завершит карьеру.

«Думаю, все разрешится. Но я всегда советую игрокам сделать паузу, перезагрузиться. Это помогает мыслить яснее. Мы, конечно, надеемся, что он вернется. Он сам настроен позитивно. Думаю, мы окончательно разберемся с этим в ближайшую неделю», — сказал Рид.

Еще перед Супербоулом LIX ходили слухи о возможном завершении карьеры Келси, а сам игрок после финала говорил, что возьмет время на раздумья. Однако теперь ожидается, что он продолжит выступления, чтобы помочь «Канзас-Сити» вновь побороться за титул.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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