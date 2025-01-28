Майк Эванс и Бижан Робинсон сыграют в Матче звезд вместо участников Супербоула

Стал известен состав альтернативных участников Матча звезд, которые заменят игроков «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглс», а также травмированных футболистов.

Вместо TE Трэвиса Келси, G Джо Туни, G Трея Смита, C Крида Хамфри и DT Криса Джонса из «Канзас-Сити» на мероприятие поедут TE Джонну Смит («Майами»), G Джоэл Битонио («Кливленд»), G Айзек Сеумало («Питтсбург») и DT Куиннен Уильямс («НЙ Джетс»).

Вместо RB Сейкуона Баркли, OT Лейна Джонсона, G Лэндона Дикерсона, C Кэма Джургенса, DT Джейлена Картера и LB Зака Бауна из «Филадельфии» добрали RB Бижана Робинсона («Атланта»), OT Брайана О’Нилла («Миннесота»), G Роберта Ханта («Каролина»), C Эрика Маккоя («Нью-Орлеан»), DT Леонарда Уильямса («Сиэтл») и LB Бобби Вагнера («Вашингтон»).

Также из-за травм не сыграют WR Зей Флауэрс («Балтимор»), OT Лэреми Тансил («Хьюстон»), DE Макс Кросби («Лас-Вегас»), OLB Ти Джей Уотт («Питтсбург»), OLB Калил Мак («ЛА Чарджерс»), ST Бренден Скулер («Нью-Ингленд»), WR Амон-Ра Сент-Браун («Детройт»), WR Сиди Лэмб («Даллас»), OT Пеней Сюэлл («Детройт»), DT Декстер Лоуренс («НЙ Джайентс»).

Вместо них сыграют RB Джеймс Кук («Баффало»), WR Брайан Томас («Джексонвилл»), OT Ронни Стэнли («Балтимор»), DE Дэнилл Хантер («Хьюстон»), OLB Кайл Ван Ной («Балтимор»), OLB Джоуи Боса («ЛА Чарджерс»), ST Майлс Киллебрю («Питтсбург»), WR Малик Нейберс («НЙ Джайентс»), WR Майк Эванс («Тампа-Бэй») и OT Тейлор Декер («Детройт»).

Мероприятия в рамках Матча звезд будут проходить с пятницы до понедельника в Орландо, штат Флорида.