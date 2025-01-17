Агент Брэди: «Том планирует много лет работать комментатором на Fox»
Агент семикратного чемпиона Супербоула Тома Брэди Дон Йи прокомментировал слухи о возможном уходе своего клиента с телеканала Fox.
«Том получает большое удовольствие от работы на Fox и с оптимизмом смотрит в будущее, хочет расти внутри команды телеканала. Это лишь первый год в истории длительных взаимоотношений», — сказал Йи.
Брэди подписал 10-летний контракт с телеканалом Fox в 2022 году. В этом сезоне он приступил к работе телекомментатора на матчах НФЛ.
В октябре НФЛ утвердила Брэди в качестве миноритарного владельца «Лас-Вегас Рейдерс». Мажоритарный владелец Марк Дэвис заявил, что бывший квотербек будет играть ключевую роль в кадровых вопросах клуба, включая подбор тренера и стартового квотербека.
Это привело к ряду вопросов от аналитиков и болельщиков, нет ли здесь конфликта интересов.
«Рейдерс» по итогам сезона отправили в отставку главного тренера Антонио Пирса и генменеджера Тома Телеско.
Брэди на выходных прокомментирует матч плей-офф «Детройт Лайонс» — «Вашингтон Коммандерс», при этом оба координатора «Лайонс» были на собеседовании на должность главного тренера «Рейдерс».
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