Пит Кэрролл возглавил «Лас-Вегас»
Новым главным тренером «Лас-Вегас Рейдерс» назначен Пит Кэрролл.
73-летний специалист в четвертый раз за карьеру возглавляет команду НФЛ.
В 1994 году Кэрролл работал в «Нью-Йорк Джетс», с 1997-го по 1999-й — в «Нью-Ингленд Пэтриотс». Больше всего специалист известен по работе в «Сиэтл Сихокс» с 2010-го по 2023-й.
С «Сихокс» Кэрролл дважды выходил в Супербоул и завоевал приз Ломбарди по итогам сезона–2013.
Ранее «Рейдерс» пытались договориться о сотрудничестве с координатором нападения «Детройт Лайонс» Беном Джонсоном, но тот предпочел возглавить «Чикаго Беарс».
Минувший регулярный сезон «Лас-Вегас» завершил с результатом 4–13.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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