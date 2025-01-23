Генменеджер «Джексонвилла» был отправлен в отставку после отказа Лиэма Коэна возглавить команду

Координатор нападения «Тампа-Бэй Бакканирс» Лиэм Коэн принял решение остаться в клубе и не принимать предложение возглавить «Джексонвилл Джегуарс».

В это межсезонье Коэн должен продлить контракт с «Бакканирс» на улучшенных условиях.

Вскоре после этого стало известно, что владелец «Джексонвилла» Шед Хан отправил в отставку генерального менеджера Трента Балки.

По словам инсайдеров, фигура Балки отпугивала потенциальных кандидатов на вакансию главного тренера в «Джегуарс». Проходившие собеседование Бен Джонсон, Аарон Гленн и Коэн в итоге выбрали другие клубы.