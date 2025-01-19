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Защитник «Хьюстона» раскритиковал судейство в матче с «Канзас-Сити»

Ди-энд «Хьюстон Тексанс» Уилл Андерсон по окончании матча дивизионного раунда плей-офф НФЛ заявил, что судейство было на стороне хозяев поля «Канзас-Сити Чифс».

«Мы знали, что судьи будут против нас в этой игре», — заявил Андерсон.

«Тексанс» дважды получили нарушение на фолах против квотербека «Канзас-Сити». На втором драйве «Чифс» Андерсон совершил контакт с Патриком Махоумсом на 3-й попытке после того, как мяч был брошен в направлении тайт-энда Трэвиса Келси. Судьи определили грубую игру против пасующего.

В 3-й четверти Махоумс совершил скрэмбл и набрал первую попытку. Во время попытки слайда с ним столкнулись защитники «Хьюстона» Фолорунзо Фатукаси и Хенри Тоотоо, что привело к нарушению «чрезмерная грубость».

В обоих случаях драйвы «Канзас-Сити» продолжились, в результате чего домашняя команда заработала 10 очков.

«Канзас-Сити» одержал победу со счетом 23:14 и вышел в финал конференции.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoНФЛ
logoПатрик Махоумс
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