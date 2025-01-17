Тренер «Миннесоты» Кевин О’Коннелл хочет продлить контракт с клубом

Главный тренер «Миннесота Вайкингс» Кевин О’Коннелл выразил надежду, что в ближайшее время продлит контракт с клубом.

«Мне нравится быть главным тренером «Вайкингс». У меня отличные отношения с руководством клуба. Считаю, нам повезло не только с тем, как владельцы поддерживают и верят в нас, но и с тем, как они влияют на игроков и раздевалку. У меня очень хорошие ощущения от этого», — сказал О’Коннелл.

Специалист возглавил «Миннесоту» в 2022 году, подписав 4-летний контракт. После победы в дивизионе в дебютном сезоне с результатом 13–4 «Миннесота» закончила сезон–2023 с показателем 7–10 и не попала в плей-офф.

В следующем сезоне у О’Коннелла истекает контракт, поэтому в «Миннесоту» стали обращаться из других клубов и узнавать насчет вариантов обмена тренера.

Сезон–2024 «Миннесота» завершила с результатом 14–3 (рекорд для команд, не выигравших свой дивизион), но проиграла в первом же матче плей-офф «Лос-Анджелес Рэмс» (9:27).