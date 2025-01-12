Расселл Уилсон надеется продолжить карьеру в «Питтсбурге»

Квотербек «Питтсбург Стилерс» Расселл Уилсон после поражения от «Балтимор Рейвенс» (14:28) в матчей плей-офф НФЛ выразил надежду на продолжение сотрудничества с клубом.

«В личном плане для меня это был один из лучших сезонов. Разумеется, я надеюсь остаться здесь», — сказал Уилсон.

В матче Уилсон реализовал 20 из 29 передач на 270 ярдов с 2 тачдаунами без перехватов.

В прошлое межсезонье Уилсон был отчислен из «Денвер Бронкос» и подписал годичный контракт с «Питтсбургом» за минимально допустимый оклад, поскольку большую зарплату ему продолжал выплачивать прежний клуб.

Главный тренер «Стилерс» Майк Томлин отметил, что в вопросе квотербеков пока не готов «рассматривать ситуацию в перспективе».