Расселл Уилсон надеется продолжить карьеру в «Питтсбурге»
Квотербек «Питтсбург Стилерс» Расселл Уилсон после поражения от «Балтимор Рейвенс» (14:28) в матчей плей-офф НФЛ выразил надежду на продолжение сотрудничества с клубом.
«В личном плане для меня это был один из лучших сезонов. Разумеется, я надеюсь остаться здесь», — сказал Уилсон.
В матче Уилсон реализовал 20 из 29 передач на 270 ярдов с 2 тачдаунами без перехватов.
В прошлое межсезонье Уилсон был отчислен из «Денвер Бронкос» и подписал годичный контракт с «Питтсбургом» за минимально допустимый оклад, поскольку большую зарплату ему продолжал выплачивать прежний клуб.
Главный тренер «Стилерс» Майк Томлин отметил, что в вопросе квотербеков пока не готов «рассматривать ситуацию в перспективе».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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