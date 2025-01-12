Джастин Херберт — о поражении от «Хьюстона»: «Я подвел команду»

Квотербек «Лос-Анджелес Чарджерс» Джастин Херберт оценил свою игру в матче плей-офф против «Хьюстон Тексанс» (12:32).

«Я подвел команду. Нельзя так дарить мяч сопернику и рассчитывать на победу. Мне нужно играть лучше. Парни на флангах отлично боролись и открывались, и это моя задача как квотербека доставлять им мяч», — прокомментировал Херберт.

Херберт бросил за матч 4 перехвата — это больше, чем за весь регулярный сезон (3).

Один из перехватов был возвращен защитой «Хьюстона» в зачетную зону «Чарджерс».

За 5 сезонов в НФЛ Херберт дважды выходил с командой плей-офф, но не одержал там ни одной победы.