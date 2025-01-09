Матч «ЛА Рэмс» — «Миннесота» могут перенести в Аризону из-за лесных пожаров в Калифорнии

НФЛ объявила, что матч плей-офф с участием «Лос-Анджелес Рэмс» и «Миннесота Вайкингс» пройдет по расписанию — на стадионе «Соуфай» в Инглвуде (Калифорния) в ночь с понедельника на вторник.

В то же время матч может быть перенесен на стадион «Стейт Фарм» в Глендейле (Аризона) в случае неблагоприятного развития чрезвычайной ситуации в Калифорнии.

Бушующие в Калифорнии лесные пожары уже унесли жизнь 5 человек, разрушили более тысячи построек и вынудили власти штата эвакуировать 70 тысяч человек.

Футболисты «Рэмс» и «Чарджерс» готовятся к матчам плей-офф на своих базах в обычном режиме. Специалисты регулярно оценивают качество воздуха на территории.