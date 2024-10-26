Рокуана Смита оштрафовали на $16 тысяч за нелегальный захват, из-за которого Крис Годвин выбыл до конца сезона

Лайнбекер «Балтимор Рейвенс» Рокуан Смит оштрафован НФЛ на 16 тысяч долларов за нелегальный захват в матче с «Тампа-Бэй Бакканирс».

В результате захвата вывих голеностопа заработал ресивер Крис Годвин. После матча стало известно, что игрок уже не вернется на поле в этом сезоне.

Смит применил т.н. hip-drop tackle — захват за бедра с последующим силовым притягиванием игрока к земле. Такой вид захвата был запрещен лигой перед началом сезона.

Ранее в этом сезоне травму из-за аналогичного захвата получил раннинбек «Хьюстон Тексанс» Джо Миксон. В обоих случаях судейская бригада не зафиксировала нарушения.

28-летний Годвин за 7 матчей поймал 50 передач на 576 ярдов с 5 тачдаунами.