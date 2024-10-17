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Кикер Брэндон Макманус присоединился к «Пэкерс». Ранее с игрока сняли обвинения в сексуальных домогательствах

«Грин-Бэй Пэкерс» сменили кикера в составе, отчислив Брейдена Нарвисона и подписав Брэндона Макмануса.

Макманус оставался свободным агентом после отчисления из «Вашингтон Коммандерс» 2 июня. Увольнению предшествовали обвинения в сексуальных домогательствах.

Иск против кикера подали две стюардессы, обслуживавшие в прошлом году рейс из Лондона в Джексонвилл. Выступавший тогда за «Джегуарс» Макманус, по их словам, вел себя неподобающе и приставал к ним.

Суд не нашел доказательств вины игрока. НФЛ также не стала накладывать дисквалификацию.

33-летний Макманус выступает в НФЛ с 2014 года. Большую часть карьеры он провел за «Денвер Бронкос».

За карьеру Макманус реализовал 81.4% филд-голов и 97.2% экстра-пойнтов.

Уволенный из «Пэкерс» Нарвисон реализовывал 70.6% филд-голов и допустил два промаха в игре с «Аризона Кардиналс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoНФЛ
logoГрин-Бэй
logoБрэндон Макманус
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