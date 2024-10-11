Владелец «Беарс» подтвердил, что клуб в 2020 году пытался подписать контракт с Брэди

Председатель правления «Чикаго Беарс» Джордж Маккэски подтвердил, что квотербек Том Брэди в 2020 году мог присоединиться к его команде.

Впервые об этом заявил сам Брэди во время комментирования матча 4-го тура «Тампа-Бэй Бакканирс» — «Филадельфия Иглс».

«Сейчас это уже кажется историей из древности. Я помню, что мы действительно им интересовались. У нас не сложилось. Для него все сложилось в «Тампе», — сказал Маккэски.

Сезон–2019 получился неудачным для «Чикаго» и их стартового квотербека Митчелла Трубиски. Команда завершила регулярку с результатом 8–8, стала третьей в дивизионе и не вышла в плей-офф.

Брэди после ухода из «Нью-Ингленд Пэтриотс» рассматривал разные варианты и в конечном счете присоединился к «Бакканирс», с которыми выиграл Супербоул в первый сезон.

«В такой ситуации не принято складывать все яйца в одну корзину. Всегда надо иметь запасной план, идет ли речь о свободных агентах или драфте. Если интересующий тебя человек оказался недоступен, хорошо бы в этот момент уже провести всю необходимую работу по альтернативным вариантам», — добавил Маккэски.

«Беарс» в марте 2020 года обменяли из «Джексонвилл Джегуарс» квотербека Ника Фолса.