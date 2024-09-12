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Крис Босвелл попал в число лучших игроков первого тура. Кикер набрал все 18 очков «Питтсбурга» в матче

НФЛ вручила индивидуальные награды по итогам первого тура регулярного сезона.

Лучшим игроком нападения в Американской конференции стал раннинбек «Хьюстон Тексанс» Джо Миксон. В матче против «Индианаполис Колтс» (29:27) он вынес мяч 30 раз и набрал 159 ярдов с тачдауном.

В Национальной конференции был отмечен раннинбек «Филадельфия Иглс» Сейкуон Баркли. В игре против «Грин-Бэй Пэкерс» (34:29) новый игрок «Иглс» суммарно набрал 132 ярда и 3 тачдауна.

В защите лучшими стали ди-энд «Баффало Биллс» Грег Руссо и корнербек «Чикаго Беарс» Тайрик Стивенсон. Руссо сделал 6 захватов и 3 сэка, а также спровоцировал фамбл в матче с «Аризона Кардиналс» (34:28). Стивенсон сделал 4 захвата, сбил 2 передачи и оформил победный результативный перехват в игре против «Теннесси Тайтенс» (24:17).

Лучшим игроком спецбригад в АФК был признан кикер «Питтсбург Стилерс» Крис Босвелл, забивший все 6 филд-голов в матче против «Атланта Фэлконс». Кроме Босвелла никто из игроков «Стилерс» очков не набирал.

В НФК лучшим игроком спецбригад был назван кикер «Сан-Франциско Фотинайнерс» Джейк Муди, который также реализовал все 6 попыток филд-гола в игре против «Нью-Йорк Джетс». Муди таким образом повторил клубный рекорд по числу забитых филд-голов за матч.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoБаффало
logoПиттсбург
logoХьюстон
logoФиладельфия
logoЧикаго
logoСан-Франциско
logoСейквон Баркли
logoДжо Миксон
Грегори Руссо
Крис Босвелл
Тайрик Стивенсон
Джейк Муди
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