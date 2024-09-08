«Питтсбург» продлил контракт с тайт-эндом Пэтом Фрайермутом

Тайт-энд «Питтсбург Стилерс» Пэт Фрайермут продлил контракт с клубом на 4 года. Игрок сможет заработать $48.4 млн.

Фрайермут был выбран под общим 55-м номером на драфте 2021 года и к данному моменту поймал 155 передач на 1537 ярдов с 11 тачдаунами.

В пасовом нападении «Питтсбурга» в этом сезоне Фрайермут может служить опцией №2 после ресивера Джорджа Пикенса.