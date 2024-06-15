Первая лига. 3-й тур. «Уральские Молнии» сыграют со «Стормбрингерс», «Спартанцы-2» примут «Стальных Тигров» и другие матчи

Первая лига

Сезон–2024

3-й тур

15 июня

11:00. Уральские Молнии (Екатеринбург) — Стормбрингерс (Самара)

15:00. Спартанцы-2 (Москва) — Стальные Тигры (Пермь)

18:00. Фениксы (Пенза) — Сеченов Феникс (Москва)



Матч «Витязь» — «Киборги», который должен был пройти в Подольске в субботу, перенесен на резервную неделю.

16 июня

12:00. Викинги (Вологда) — Оружейники (Петрозаводск)

Положение команд

«Фениксы» 2–0 (+68) «Оружейники» 2–0 (+66) «Стальные Тигры» 2–0 (+62) «Спартанцы-2» 1–1 (+18) «Витязь» 1–1 (+14) «Викинги» 1–1 (+4) «Стормбрингерс» 1–1 (–20) «Уральские Молнии» 0–2 (–46) «Сеченов Феникс» 0–2 (–78) «Киборги» 0–2 (–88)

Восемь лучших команд выйдут в плей-офф.