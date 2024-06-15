Первая лига. 3-й тур. «Уральские Молнии» сыграют со «Стормбрингерс», «Спартанцы-2» примут «Стальных Тигров» и другие матчи
Первая лига
Сезон–2024
3-й тур
15 июня
11:00. Уральские Молнии (Екатеринбург) — Стормбрингерс (Самара)
15:00. Спартанцы-2 (Москва) — Стальные Тигры (Пермь)
18:00. Фениксы (Пенза) — Сеченов Феникс (Москва)
Матч «Витязь» — «Киборги», который должен был пройти в Подольске в субботу, перенесен на резервную неделю.
16 июня
12:00. Викинги (Вологда) — Оружейники (Петрозаводск)
Положение команд
- «Фениксы» 2–0 (+68)
- «Оружейники» 2–0 (+66)
- «Стальные Тигры» 2–0 (+62)
- «Спартанцы-2» 1–1 (+18)
- «Витязь» 1–1 (+14)
- «Викинги» 1–1 (+4)
- «Стормбрингерс» 1–1 (–20)
- «Уральские Молнии» 0–2 (–46)
- «Сеченов Феникс» 0–2 (–78)
- «Киборги» 0–2 (–88)
Восемь лучших команд выйдут в плей-офф.