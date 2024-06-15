Первая лига. 3-й тур. «Уральские Молнии» сыграют со «Стормбрингерс», «Спартанцы-2» примут «Стальных Тигров» и другие матчи

Теги результаты Американский футбол

Первая лига

Сезон–2024

3-й тур

15 июня

11:00. Уральские Молнии (Екатеринбург) — Стормбрингерс (Самара)

15:00. Спартанцы-2 (Москва) — Стальные Тигры (Пермь)

18:00. Фениксы (Пенза) — Сеченов Феникс (Москва)


Матч «Витязь» — «Киборги», который должен был пройти в Подольске в субботу, перенесен на резервную неделю.

16 июня

12:00. Викинги (Вологда) — Оружейники (Петрозаводск)

 

Положение команд

  1. «Фениксы» 2–0 (+68)
  2. «Оружейники» 2–0 (+66)
  3. «Стальные Тигры» 2–0 (+62)
  4. «Спартанцы-2» 1–1 (+18)
  5. «Витязь» 1–1 (+14)
  6. «Викинги» 1–1 (+4)
  7. «Стормбрингерс» 1–1 (–20)
  8. «Уральские Молнии» 0–2 (–46)
  9. «Сеченов Феникс» 0–2 (–78)
  10. «Киборги» 0–2 (–88)

Восемь лучших команд выйдут в плей-офф.

1 комментарий
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За Стальные Димы. И Викинги 🤘🤘🤘
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