Тайт-энд «Джайентс» Дэррен Уоллер объявил о завершении карьеры

Теги НФЛ Нью-Йорк Джайентс Даррен Уоллер Американский футбол

31-летний тайт-энд «Нью-Йорк Джайентс» Дэррен Уоллер закончил с профессиональным футболом.

Впервые о возможности завершения карьеры в это межсезонье Уоллер упоминал в марте в интервью изданию The Athletic.

Среди причин такого решения тайт-энд обозначил потерю мотивации и проблемы со здоровьем.

В начале профессиональной карьеры Уоллер боролся с наркозависимостью и алкогольной зависимостью, которые развились у него еще с подросткового возраста.

Уоллер был выбран «Балтимор Рейвенс» в 6-м раунде драфта–2015. В первые два сезона он принял всего 12 передач, а на весь сезон–2017 был дисквалифицирован из-за употребления запрещенных веществ. После этого «Балтимор» отчислил футболиста.

Уоллер реабилитировался в «Окленд Рейдерс», проведя два сезона подряд с тысячей ярдов на приеме.

В последние три сезона тайт-энд пропустил 19 матчей из-за травм.

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