Тайт-энд «Джайентс» Дэррен Уоллер завершит карьеру (ESPN)

Теги НФЛ Нью-Йорк Джайентс Даррен Уоллер Американский футбол

К концу недели тайт-энд «Нью-Йорк Джайентс» Дэррен Уоллер должен сделать заявление о своем будущем. В клубе ожидают, что игрок завершит карьеру — об этом сообщают источники ESPN.

31-летний футболист раздумывал о завершении карьеры с конца прошлого сезона и не посещал добровольные тренировки команды.

«Джайентс», предполагая о таком решении, в межсезонье подписали свободных агентов Джека Столла и Криса Манхерца, а также выбрали в 4-м раунде драфта Тео Джонсона.

В последние два года Уоллер пропустил 11 матчей из-за травм. В мае он развелся с женой, баскетболисткой «Лас-Вегас Эйсес» Келси Плам.

Всего за карьеру Уоллер отыграл 83 матча и сделал 350 приемов на 4,124 ярда с 20 тачдаунами.

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