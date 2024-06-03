Тайт-энд «Джайентс» Дэррен Уоллер завершит карьеру (ESPN)

К концу недели тайт-энд «Нью-Йорк Джайентс» Дэррен Уоллер должен сделать заявление о своем будущем. В клубе ожидают, что игрок завершит карьеру — об этом сообщают источники ESPN.

31-летний футболист раздумывал о завершении карьеры с конца прошлого сезона и не посещал добровольные тренировки команды.

«Джайентс», предполагая о таком решении, в межсезонье подписали свободных агентов Джека Столла и Криса Манхерца, а также выбрали в 4-м раунде драфта Тео Джонсона.

В последние два года Уоллер пропустил 11 матчей из-за травм. В мае он развелся с женой, баскетболисткой «Лас-Вегас Эйсес» Келси Плам.

Всего за карьеру Уоллер отыграл 83 матча и сделал 350 приемов на 4,124 ярда с 20 тачдаунами.