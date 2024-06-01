Опрос показал, что болельщикам в столице США не нравится название футбольной команды «Коммандерс»

Издание Washington Post провело опрос среди спортивных болельщиков в Вашингтоне, округ Колумбия, на тему отношения к названию клуба НФЛ «Коммандерс».

Футбольный клуб из столицы США был переименован дважды за последние 5 лет. От названия «Редскинс» отказались в 2020 году из-за давления общественности и крупных спонсоров, посчитавших его оскорбительным по отношению к коренным американцам.

В течение двух сезонов команда носила временное название «Футбол Тим», а с сезона–2022 именуется «Коммандерс».

54% спортивных болельщиков в Вашингтоне, округ Колумбия, не нравится название «Коммандерс». Более половины выступает за новый ребрендинг, 17% — за возвращение названия «Редскинс».