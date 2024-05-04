Квотербек «Грин-Бэй» Алекс Мэгу сменит позицию на ресивера

Выступающий в тренировочном составе «Грин-Бэй Пэкерс» Алекс Мэгу перейдет с позиции квотербека на принимающего.

«Он физически очень одаренный парень. Вы этого не видели, но в прошлом году он довольно часто исполнял маршруты в тренировочном составе. И у него здорово получалось. Почему бы не дать шанс столь талантливому атлету? Он умный парень, работает не покладая рук, и точно сможет помочь в спецбригадах», — прокомментировал главный тренер «Пэкерс» Мэтт Лафлер.

Мэгу был выбран в 7-м раунде драфта–2018 «Сиэтл Сихокс». Самым успешным у него получился сезон в весенней лиге ЮСФЛ в 2022 году. Выступая за «Бирмингем Стэллионс», Мэгу был признан MVP сезона и завоевал чемпионский титул.

За сезон ЮСФЛ Мэгу набрал 2,104 пасовых ярда, 20 тачдаунов при 5 перехватах, а также 403 ярда и 5 тачдаунов на выносе.