«Фотинайнерс» первыми из команд НФЛ оформили выход в плей-офф

Теги НФЛ Сан-Франциско Американский футбол

«Сан-Франциско Фотинайнерс» третий сезон подряд выходят в плей-офф.

Команда Кайла Шенахена стала первой в НФЛ, кто оформил путевку в матчи на вылет после победы над «Сиэтлом» (28–16), а также поражения «Грин-Бэй Пэкерс» от «Нью-Йорк Джайентс» (22–24).

Сейчас «Сан-Франциско» занимает первый посев в Национальной конференции с результатом 10–3 благодаря дополнительным показателям, которые дают команде преимущество над «Далласом» и «Филадельфией».

За последние 4 сезона «Фотинайнерс» трижды доходили до финала конференции, но выиграли только один — в сезоне–2019.

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