Флакко будет стартовым квотербеком «Кливленда» до конца сезона

Главный тренер «Кливленд Браунс» Кевин Стефански объявил, что квотербек Джо Флакко останется в стартовом составе до конца сезона.

38-летний ветеран был включен в тренировочный состав «Браунс» 20 ноября, после того, как травму получил Дешон Уотсон.

В 14-м туре Флакко провел в стартовом составе вторую игру подряд. Против «Джексонвилла» он реализовал 26 из 45 передач на 311 ярдов с 3 тачдаунами при 1 перехвате. «Браунс» победили со счетом 31–27.

С результатом 8–5 «Кливленд» занимает 5-й посев в Американской конференции.

Флакко выигрывал Супербоул с «Балтимор Рейвенс» в сезоне–2012.