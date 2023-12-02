Флакко будет стартовым квотербеком «Кливленда» в матче с «ЛА Рэмс»

В матче 13-го тура регулярного сезона НФЛ стартовым квотербеком «Кливленд Браунс» будет Джо Флакко.

38-летний ветеран недавно присоединился к команде. Новичок Дориэн Томпсон-Робинсон не сыграет из-за сотрясения мозга, а Пи Джей Уокер выступит в роли дублера.

Ранее в резерв для травмированных отправился квотербек «Браунс» Дешон Уотсон.

Флакко был выбран в первом раунде драфта–2008 и большую часть карьеры провел в «Балтимор Рейвенс».

В составе «Рейвенс» Флакко стал MVP Супербоула в сезоне–2012.

С 2019 года квотербек успел поиграть за «Денвер», «Джетс» и «Филадельфию».

Матч «ЛА Рэмс» — «Кливленд» пройдет в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 00:25 мск.