Генменеджер «Грин-Бэй» заявил, что клубу нужно больше времени для оценки потенциала Джордана Лава

Генеральный менеджер «Грин-Бэй Пэкерс» Брайан Гутенкунст сказал, что в клубе продолжают оценивать возможности квотербека Джордана Лава до решения вопроса с долгосрочным контрактом.

Контракт новичка у Лава истекает по окончании следующего сезона.

«Надеюсь, нам не потребуется столько времени. Есть еще 10 игр. Это очень важные 10 игр.

В его игре были как взлеты, так и падения. Как у всего нашего нападения, верно? Периодами, особенно во вторых половинах матчей, мы демонстрируем хороший футбол. Но начинаем не очень хорошо. Всему нападению есть в чем прибавлять», — сказал Гутенкунст.

С предшественником Лава Аароном Роджерсом контракт был продлен после 7 матчей в стартовом составе в 2008 году.

Лав на данный момент занимает последнее место из 32 квотербеков по проценту точных передач (57.75%). Нападение «Пэкерс» — 25-е по суммарным ярдам за игру и 21-е по пасовым ярдам за игру.