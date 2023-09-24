Участие самого высокооплачиваемого игрока НФЛ в ближайшем матче под вопросом

Теги НФЛ Цинциннати травмы Джо Бурроу Американский футбол

Стартовый квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу, вероятно, не сыграет в матче против «Лос-Анджелес Рэмс».

Квотербек получил рецидив травмы икры в матче второго тура. Ранее из-за этой травмы Бурроу пропустил весь тренировочный лагерь.

Ресивер «Бенгалс» Джамарр Чейз в разговоре с журналистами высказал мысль, что стартовый квотербек отдохнет в ближайшем туре.

Если Бурроу не сможет выйти на поле, тогда его место займет дублер Джейк Браунинг, ранее не выступавший в стартовом составе.

«Бенгалс» потерпели 2 поражения на старте сезона.

Матч «Бенгалс» — «Рэмс» пройдет в ночь с понедельника на вторник, начало — в 03:15 мск.

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3 комментария

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Копатель морей
Ответ Копатель морей
Почему новости про никму не интересный недоспорт висят в топе?))
Знатно нагнали несуществующих пользователей, чтобы те заминусили очередную гениальную придумку редакции спортса
+1
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+1
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