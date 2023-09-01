Джо Монтана назвал лучшего квотербека в истории НФЛ

Теги НФЛ Майами Сан-Франциско Том Брэди Джо Монтана Американский футбол

Четырехкратный чемпион Супербоула в составе «Сан-Франциско Фотинайнерс» Джо Монтана ответил на вопрос, кого считает величайшим квотербеком в истории.

«Дэн Марино очень быстро избавлялся от мяча. Представьте его в нынешних условиях, когда квотербеки получают больше свободы. И ведь его ресиверы тоже были не очень крупными. Сегодня передачи ловят парни ростом метр девяносто – метр девяносто пять. Марино — один из главных невоспетых героев футбола. Люди слишком редко говорят про него и про цифры, которых ему удалось достичь в то время», — заявил Монтана.

Дэн Марино выступал за «Майами Долфинс» с 1983-го по 1999-й. Он признавался самым ценным игроком сезона–1984 и 9 раз за карьеру попадал в Матч звезд, однако так и не смог завоевать чемпионский перстень.

Монтана побеждал в Супербоуле по итогам сезонов–1981, 1984, 1988 и 1989. По этому показателю он уступает только Тому Брэди.

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