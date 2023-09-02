Астронавт НАСА развернул атрибутику «Питтсбург Стилерс» на МКС

Теги НФЛ Питтсбург Американский футбол

Работающий на Международной космической станции астронавт и инженер НАСА Уоррен Хоберг опубликовал фотографию фирменного полотенца «Питтсбург Стилерс», развернутого на фоне планеты Земля.

«Если вам интересно, взял ли этот уроженец Питтсбурга с собой в космос полотенце, то ответ — да. Вперед, «Стилерс», — написал Хоберг в соцсетях.

37-летний Хоберг прибыл на МКС на борту SpaceX Crew-6 2 марта.

«Стилерс» проведут свой первый матч регулярного сезона против «Сан-Франциско Фотинайнерс» 10 сентября.

Фото: Twitter

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