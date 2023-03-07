Игрок Национальной футбольной лиги Кей Джей Осборн спас человека из горящего автомобиля

Игрок Национальной футбольной лиги Кендрик Осборн-младший (Кей Джей Осборн) спас человека из горящего автомобиля.

Ресивер «Миннесоты» помог выбраться водителю из машины, попавшей в аварию в Остине, штат Техас.

«Это ситуация, которую я не мог бы себе представить даже через миллиард лет. Я ехал домой, сидел на заднем сиденье в Uber, опустил голову и разговаривал по телефону.

И тут мой водитель просто начинает сходить с ума. Он такой: «О боже мой! Боже мой!» Я поднимаю глаза, думаю: из-за чего вся суета, на улице пусто. А он говорит: «Этот парень разбился». Я смотрю направо и вижу машину. Она врезалась в столб и загорелась.

Сначала вышел мой водитель, который тоже герой – там было еще три человека (которые помогали спасать). Все они герои. Он вышел из машины и сказал: «Нужно позвонить 911». Я ответил: «Нет, мы должны спасти этого парня».

Мы вытащили его из машины, я поднял его, а он был весь в крови – я увидел ее на своей рубашке. Я поднял его и отнес ярдов на 10-15 от машины. К тому времени подъехала скорая помощь. Пожарным удалось потушить огонь.

Полицейские получили всю информацию, а потом вернулись и сказали нам: «Вы спасли этому человеку жизнь», – рассказал Осборн-младший.

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