Том Брэди впервые высказался о разводе с Жизель Бюндхен: «Хорошие новости в том, что все разрешилось полюбовно»

Квотербек Том Брэди впервые публично высказался о разводе с супермоделью Жизель Бюндхен.

«На свете много профессионалов, которые проходят через определенные вещи как на работе, так и дома. Естественно, хорошие новости в том, что все разрешилось полюбовно, и я сейчас сосредоточен на двух вещах: позаботиться о своей семье и своих детях и, во-вторых, приложить максимальные усилия для побед в футбольных матчах. Так поступают профессионалы.

За 23 года (карьеры) я проходил через множество вызовов как на поле, так и за его пределами, и многое из этого происходило на глазах у большого количества людей.

Я всегда повторяю, что игроки — они ведь не актеры, хоть их и показывают по телеэкрану. Мы настоящие. Таким меня и узнали люди за все эти годы.

Я соревнуюсь вместе со своими одноклубниками и пытаюсь отдать команде всего себя. Каждому приходится через что-то пройти. У каждого из нас уникальные вызовы в жизни. Все мы люди. Мы стараемся как можем», – сказал Брэди в подкасте «Let’s Go!»

Великий Том Брэди развелся с супермоделью Жизель Бюндхен после 16 лет вместе. Все из-за его возвращения в спорт