«Чарджерс» продлили сейфти Дервина Джеймса – 4 года и 76,5 млн долларов

Инсайдер NFL Network Иан Раппопорт сообщает, что продлили контракт с Дервином Джеймсом на 4 года и 76,5 миллионов долларов, и таким образом сделали его самым высокооплачиваемым сейфти в истории НФЛ.

Средний заработок 26-летнего защитника за год будет составлять 19,1 миллиона долларов, по новому контракту игрок также получает рекордный подписной бонус в размере 42 миллиона долларов. Кроме этого соглашение стало рекордным по сумме выплат за первый год – 29 миллионов долларов.