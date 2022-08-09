Джастин Такер подписал 4-летний контракт с «Балтимором» на 24 млн долларов. Он стал самым высокооплачиваемым кикером НФЛ

Джастин Такер подписал 4-летний контракт с «Балтимор Рейвенс» на 24 миллиона долларов.

Таким образом, кикер «Рейвенс» станет самым высокооплачиваемым в НФЛ на своей позиции.

Такер будет зарабатывать в среднем по 6 миллионов долларов ежегодно, что на 1 миллион долларов больше, чем у любого другого кикера лиги. У Джастина оставалось еще 2 года по предыдущему контракту с «Балтимором», текущее соглашение рассчитано до 2027 года.

Новый контракт предполагает 17,5 миллионов долларов обязательных выплат. Кроме того, благодаря подписным выплатам и бонусной части контракта Такер может получить еще 11,5 миллионов долларов.

32-летний игрок «Рейвенс» считается одним из лучших кикеров в истории НФЛ. У него лучший показатель точности реализации филд-голов в истории НФЛ (91%), также Такер – рекордсмен по дальности реализации филд-гола. Рекордный удар на 66 ярдов был забит в сезоне-2021 в матче против «Детройт Лайонс».

Такер начал карьеру в НФЛ в 2012 году, сейчас он занимает первое место по количеству забитых филд-голов (326) и набранных очков (1 360).