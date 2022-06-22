Роб Гронковски объявил о завершении карьеры во второй раз

33-летний тайт-энд Тампы-Бэй Роб Гронковски принял решение о завершении профессиональной карьеры.

Игрок был выбран под 42 номером на драфте 2010 года и с 2010 по 2018 год выступал за , после чего объявил об окончании выступлений в НФЛ, но уже в 2020 году решил возобновить карьеру и вместе со своим партнером по прошлой команде присоединился к «Тампа-Бэй Бакканирс», за которых они вместе выступали 2 сезона.

Гронковски 4 раза побеждал в и является обладателем сразу нескольких рекордов , помимо прочего он является обладателем самого результативного сезона тайта-энда в истории лиги – в 2011 году он набрал 18 тачдаунов, 17 из которых были прямыми пасами от квотербека.

Агент игрока Дрю Розенхаус заявил, что не удивится повторному возвращению Гронковски по ходу сезона.

Роб Гронковски завершил карьеру в НФЛ. Кто такой «Гронк» и почему он GOAT своей позиции?