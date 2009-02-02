Супербоул. «Канзас-Сити» против «Сан-Франциско»

В ночь со 2 на 3 февраля по московскому времени определился чемпион НФЛ. В финале сыграют «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско».

«Сан-Франциско» пять раз выигрывал Супербоул, последний раз – в 1995 году, «Канзас-Сити» побеждал один раз – в 1970-м.

Национальная футбольная лига

Супербоул

3 февраля

Майами-Гарденс

Канзас-Сити – Сан-Франциско – 2.30





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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