  • Патрушев об импортозамещении: «Раньше мы играли японскими мячами. Потом нам отказали, и мы сделали мячи, которые даже лучше»
Патрушев об импортозамещении: «Раньше мы играли японскими мячами. Потом нам отказали, и мы сделали мячи, которые даже лучше»

Николай Патрушев рассказал об импортозамещении в волейболе.

Глава наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев выступил на торжественной церемонии открытия нового волейбольного зала школы-интерната «Олимпийский резерв» в Курортном районе Санкт-Петербурга.

«В отношении нашей страны введено огромное количество санкций. Сложно представить себе, что такое количество санкций вообще может быть. Но это вызовы, угрозы, а с другой стороны – это возможности. И в том числе я вам сейчас продемонстрирую, какие возможности мы использовали.
 
Вот вы играете этими мячами. А раньше, несколько лет тому назад, играли мячами японской фирмы Mikasa. И нам отказали в том, что эти мячи будут к нам поступать. Тогда мы использовали все свое и сделали мячи, которые, на мой взгляд, лучше, чем Mikasa. И мы теперь не зависим ни от каких поставок, форму мы шьем сами, мячи делаем сами и так далее», – рассказал Патрушев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
Николай Патрушев
