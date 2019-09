🏐Тренер сборной России Саммельвуо возглавил «Зенит» из Петербурга

Тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо возглавил .

С 2016 года финский специалист был главным тренером кемеровского .

Под его руководством кемеровский клуб впервые в истории стал чемпионом России, завоевал серебряные медали Кубка России, а также дошел до полуфинала Кубка Европейской конфедерации волейбола.

Сегодня стало известно, что Саммельвуо прекратил сотрудничество с «Кузбассом». Позднее в твиттере петербургского «Зенита» появилось приветствие нового тренера команды.

😎Новый главный тренер #Вкзенитспб – Туомас Саммелвуо!

💙Добро пожаловать в команду, @TSammelvuo!



😎New Zenit head coach – Tuomas Sammelvuo! Welcome to the team, coach!💙 pic.twitter.com/h89js6JcHy