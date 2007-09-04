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🏐Тренер сборной России Саммельвуо возглавил «Зенит» из Петербурга

Теги сборная России по волейболу Кузбасс Туомас Саммельвуо Зенит Санкт-Петербург Волейбол

Тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо возглавил «Зенит Санкт-Петербург».

С 2016 года финский специалист был главным тренером кемеровского «Кузбасса».

Под его руководством кемеровский клуб впервые в истории стал чемпионом России, завоевал серебряные медали Кубка России, а также дошел до полуфинала Кубка Европейской конфедерации волейбола.

Сегодня стало известно, что Саммельвуо прекратил сотрудничество с «Кузбассом». Позднее в твиттере петербургского «Зенита» появилось приветствие нового тренера команды. 

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