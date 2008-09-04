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Саммельвуо покинул пост главного тренера кемеровского «Кузбасса»

Теги сборная России по волейболу Кузбасс Туомас Саммельвуо Зенит Санкт-Петербург Волейбол

Тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо, который также возглавлял кемеровский «Кузбасс», покинул свой пост в клубе.

«Волейбольный «Кузбасс» сообщает о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Туомасом Саммельвуо по инициативе финского специалиста. 

У наставника кемеровского клуба был действующий пятилетний контракт с «Кузбассом» до конца сезона-2021/22, что является беспрецедентным для российского волейбола. 

«Кузбасс» благодарит Туомаса Саммельвуо за работу и желает успехов на посту главного тренера сборной России», – говорится в сообщении на официальном сайте кемеровского клуба.

Саммельвуо был главным тренером «Кузбасса» с 2016 года. Под его руководством клуб впервые в истории стал чемпионом России, завоевал серебряные медали Кубка России, а также дошел до полуфинала Кубка Европейской конфедерации волейбола.

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить петербургский «Зенит».

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