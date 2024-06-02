Алонсо тонет гонка за гонкой, «Астон Мартин» исчезла из топ-10. Что происходит с главным сюрпризом «Ф-1»?

Обратно в аутсайдеры?

2023-й и старт 2024-го приучил зрителей «Формулы-1» наблюдать за битвами Фернандо Алонсо на зеленом «Астон Мартин» в топ-5 с гигантами вроде «Феррари», «Макларена» и «Мерседеса» – и еще на в Саудовской Аравии и Японии двукратный чемпион мира действительно там маячил.

Правда, подиумы уже остались в прошлом сезоне, и главная причина просматривалась еще на тестах: соперники ускорились слишком сильно. «Феррари» действительно придумала более стабильный болид, а «Макларен» быстро развил машину и тоже взлетел – мест в топ-6 просто не осталось, а дальше сражается постоянно обновляющийся «Мерседес».

Алонсо же продолжал геройствовать в квалификациях – трижды попадал на первые три ряда в первых пяти Гран-при, а затем просто старался сохранить позиции в гонках. Оттуда на старте сезона даже пошла шутка в паддоке: «за последнее очко бьются те, кто сможет победить последний «Астон Мартин».

Но результаты последних трех Гран-при крайне разочаруют старых и новых фанатов Алонсо и легендарной британской марки: зеленые болиды провалились к аутсайдерам и в квалификациях, и в гонках, пилоты катают на последних местах или максимум рубятся с середняками, а очки – просто героизм.

Даже о сражении с «Мерседесами» речь больше не идет – по чистому темпу «Астон Мартин» сильно обогнал «РБ»:

Так что после старта года наравне с другими топами теперь британская марка уже уступает 50+ очков в Кубке конструкторов «Мерседесу» и выигрывает всего 20 баллов у «РБ» – так можно и не удержать даже 5-ю позицию.

Просто расклад сильно поменяли несколько волн обновлений. Основная часть команд получила первые партии на Гран-при Японии, затем несколько организаций («Хаас», «Альпин» и «РБ») ускорили программы и довезли новинки в Майами, а остальные доставили апгрейды уже в Имоле.

И новинки сработали: «Ред Булл» немного ускорился, «Макларен» сильно ускорился и догнал лидеров, «Феррари» расширила окно настроек машины и решила проблемы с трудным прогревом резины, превратив болид в универсальный комбайн – теперь Скудерия тоже в битве за победы. «Мерседесу» не удалось добиться радикального прорыва, но относительно головы пелотона он остался примерно на старом месте. Сильнее всех рванул «РБ» – программа апгрейдов второй команды «Ред Булл» вместе с новыми шасси сработала лучше всех.

«Астон Мартин» же не смог поддерживать темп прямых конкурентов: новинки британской марки теоретически добавили AMR24 прижимной силы и скорости в быстрых поворотах, но превратили ее в нестабильную трудноуправляемую «острую» несбалансированную диву. Она больше не дает уверенности пилотам в сложных участках, ее трудно настроить и еще труднее управлять – потому в стены теперь выносит даже опытнейшего Фернандо Алонсо. Гонщика, еще буквально месяц назад способного спасти болид буквально вот так.

Еще в Китае могучий пилотаж испанца позволял спасти даже проваленный стратегами этап , но… В Имоле и Монако он больше ничего не смог поделать. Хотя буквально год назад на улицах княжества боролся за поул!

«Судя по результатам, мы больше не в топ-5 [по скорости машины], но об этом лучше спросить шефа команды Майка Крака, – высказался испанец после неудачного отрезка. – Я тоже не лучшим образом выступил – не могу сказать, что хорошо пилотировал. Мы скорее искали ответы на вопросы об обновлениях, и я знал, что цели недостаточно высоки и не могут удовлетворить команду или меня – ведь они не заключались в борьбе за топ-5.

Если мы проводим тестовые уик-энды для экспериментируем с настройками, и максимум, на который мы можем рассчитывать – девятое место, то я предпочту вместо этого решить проблемы с машиной. Мы забываем про текущий уик-энд и начинаем с нуля на следующем этапе. Но трудности должны разбудить нас – такие моменты многому учат».

«Болид «РБ» действительно теперь чуть быстрее нас сейчас, в последних гонках, – согласился и Ланс Стролл. – Так что нам определенно стоит приняться за работу».

«Если гонщик вроде Фернандо страдает, ясно, что болид пилотировать нелегко. Он рискует, карабкается по стенам.

Другие команды проявили себя лучше, поэтому необходимо использовать гонку для того, чтобы проанализировать все новые элементы. Нужно сделать машину более универсальной, чтобы повысить уверенность пилотов», – подчеркнул де ла Роса в эфире DAZN.

И ведь правда – часто ли вы видите, как у Алонсо происходило вот такое?

Почему тогда обновления нельзя просто откатить?

Любой болид «Формулы-1» – уже давно не просто набор деталей как ЛЕГО, а полноценный проект, в котором каждый элемент работает в синергии с предыдущим. И новые элементы тоже внедряются в соответствии с просчитанным месяцами планом – за ними обычно в симуляторе и аэротрубе уже готовятся следующие. Если просто снять нынешние без понимания причин провала, то вся дальнейшая программа развития машины попадет в серую зону – и что с ней делать дальше? И что вообще делать дальше?

До момента понимания поступать так – просто уничтожать остаток сезона. А в нем еще 16 гонок.

«Скажем так, «Формула-1» – сложный спорт, – отмечал Алонсо. – В прошлом году «Макларен» вплоть до Гран-при Австрии, седьмого этапа сезона, боролась за выход из первого сегмента квалификации. У них отличная команда, отличные специалисты, отличная инфраструктуры и отличный бренд. Но они вылетали по итогам первого сегмента.

Потом ты находишь какое-то решение, которое заставляет твою машину начать оживать, и начинаешь менять все остальное. То же самое и с нами.

Нужно дождаться возможности тщательно изучить все данные, которые собрали – и потом спросить в команде, что именно увидели инженеры, и насколько велика была разница в работе двух болидов. Мы использовали много вариантов настроек – посмотрим, сможем ли мы найти новое направление для дальнейшей работы и развития в следующих гонках.

На это понадобится время. Я думаю, мы увидим первые признаки прогресса только через два или три этапа».

Да и вообще, не стоит винить именно обновления как таковые в падении формы «Астон Мартин» – ведь изменилась и сама «Формула-1», и соперники тоже не для галочки забивают соседние гаражи.

«В этом году машины более чувствительны к настройкам жесткости подвески, – пояснил Алонсо. – Теперь их труднее искать и устанавливать, и с ними машины сложнее в управлении.

По сравнению с остальными машинами кажется, будто мы замедлились, но на самом деле мы сделали машину быстрее. Просто, судя по всему, остальные смогли шагнуть вперед дальше, чем мы. Поэтому команда немного откатилась назад. Мы прибавляем по 0,05 секунды, а соперники – почти по 0,2 секунды. Из-за этого результаты продолжают снижаться».

Шеф «Астон Мартин» Майк Крак тоже уверен: команде нужно сперва разобраться с новыми деталями:

«Журналисты всегда очень быстро делают такие выводы [о несработавших обновлениях]. У нас было то же самое в прошлом году в Мексике, а через неделю мы стояли на подиуме.

В Германии говорят: давайте оставим церковь в городе. Так что дайте нам проанализировать то, что у нас теперь есть. Мы получили много данных, мы сделаем выводы из этого и постараемся стать сильнее. Обновления, безусловно, стали шагом вперед, и нет необходимости откатывать их. Имола и Монако – вообще особенные трассы, по ним нельзя выносить исчерпывающие вердикты по итогу.

С точки зрения скорости машина соответствует ожиданиям: мы приблизились к лидерам, но борьба в средней группе очень плотная. Мы предполагали, что окажемся пятыми по скорости, так обычно в гонках и было».

К тому же, иногда ведь случаются и обратные ситуации – когда эффект от обновлений оказывается намного лучше ожиданий и расчетов команды. Сейчас такой сюрприз переживает «Макларен» – оранжевая организация тоже пытается понять, почему их болид вдруг так здорово сам собой сбалансировался в медленных поворотах .

Просто «Формула-1» – действительно очень сложный вид спорта. Симуляторы и аэротруба замеряют и рассчитывают данные при определенных скоростях, уровнях нагрузки и воспроизведения внешних условий. Любые перемены могут менять итог – и до внесения изменений в модели нужно сперва понять, что именно править.

«На симуляторе многие нюансы не проследить, – напомнил и Алонсо в последнем интервью немецкому Auto Motor und Sport. -- «Макларен», «Феррари» и «РБ» это тоже проходили. Но все три команды смогли прибавить, когда по-настоящему разобрались с причинами проблем: «Макларен» – в прошлом году в Австрии, «Феррари» – на Гран-при Нидерландов, «Альфа Таури» – в Сингапуре».

Но ведь «Астон Мартин» получил новую базу? Владелец по праву теряет терпение?

После провала команды за пределы топ-10 итальянские и британские инсайдеры действительно начали передавать о росте напряжения и тяжелой атмосфере в паддоке зеленой команды – якобы грозный владелец миллиардер Лоренс Стролл начинает терять терпение и все активнее требует результата.

Предположения не выглядят странными: все-таки канадский магнат в каждом интервью повторяет о желании побеждать и быстро прийти к первым местам, да и Алонсо с Краком подтверждают постоянные вопросы о будущих победах с его стороны.

К тому же, он действительно вложил 250 миллионов долларов в шикарнейшую новую базу в Сильверстоуне с передовыми производственными цехами, симуляторами и аэротрубой – и хоть последняя пока проходит калибровку и вступит в дело только во второй половине 2024-го, остальная часть команды уже переехала в новые офисы, а симуляторы CFD («виртуальная аэротруба» вычислительной гидродинамики) вместе со стендами уже как раз начали участвовать в предположительных улучшениях – именно новые обновления в Имоле должны были выйти с их помощью и усилиями нанятых топовых инженеров «Ред Булл».

Оттого и непонимание происходящего как среди журналистов, так и (возможно) владельцем: если команда и раньше так выстрелила, то с новым шагом она же должна вообще полететь и еще быстрее нагонять топов?

И ведь Стролл (пока) не планирует снижать напор инвестиций: как раз появились слухи о попытке сманить нынешнего технического директора «Феррари» Энрике Кардиле – автора нынешней концепции болида и всего паттерна его развития (конечно, в случае успеха переговоров Скудерии с гением Эдрианом Ньюи). Также рассматривается и возможность расширить пул талантов бывшим мотористом, главным инженером и шефом всей «Феррари» Маттией Бинотто, запустившем весь процесс позитивной перестройки итальянского гиганта – плоды которого мы во многом и наблюдаем прямо сейчас.

На фоне такого запрос на улучшение результатов действительно выглядит как минимум закономерным – внутреннее давление в команде, должно быть, колоссально нарастает от этапа к этапу. И больше всего – на флагмана коллектива Фернандо Алонсо: повышенные требования заставляют его стараться и рисковать вдвое больше и сильнее, а потерявшая баланс машина только довершает ситуацию – оттуда ошибки, срывы и провалы.

Выходит просто злой замкнутый круг, который можно разворвать только решением проблем с обновлениями и настройками.

Что же происходит в «Астон Мартин»?

Классический случай совпадения фактора завышенных ожиданий с реализацией возможных рисков.

Прошлый сезон слишком впечатлил мир, «Формулу-1» и владельца, хотя успех пришел к Алонсо и зеленым не только благодаря личным стараниям, но и кризисам конкурентов. «Макларен» полгода перестраивал машину, «Феррари» не меньше времени пыталась разобраться с новой подвеской и концепцией, «Мерседес» сперва застрял между платформами, затем экспериментировал, а после отказался от одного облика и перешел к другому – и все переживали радикальные перестройки обвесов, подвесок, днища и прочих ключевых элементов болидов. «Альпин» самоуничтожилась операционно, а других вменяемых претендентов на топ-5 не оказалось.

Вот «Астон Мартин» с их базово стабильным AMR23 и четким планом развития и прогремел.

А в 2024-м большинство соперников действительно начали уже с менее низких позиций и разобрались с основными проблемами – потому и догнали быстрее, и нарастили конкуренцию.

Моментальные улучшения зеленой команды тоже попали под прессинг завышенных ожиданий – по логике «раз они со слабым оборудованием быстро прогрессировали, то с новым дело должно пойти еще быстрее». Но, к сожалению, реальная жизнь так не работает: развитие в «Ф-1» никогда не линейное.

А еще старое оборудование вместе с его возможностями, ограничениями, особенностями, корреляциями и фишками команда за десятилетие изучила до последнего винтика – годы работы с минибюджетом «Форс-Индии» приучила вынимать из него все возможное. Новое оборудование же свежее, и его постарались внедрить в самые короткие сроки под максимальным давлением – причем звездные новые инженеры нанимались уже после закладки базы и заказа всех установок. И они не меняли основу и ядро инженеров и механиков, а «наваливались» сверху – приходилось на ходу менять и трансформировать культуру, уживаться вместе и обмениваться опытом. На старом оборудовании, возможно, ветераны обладали даже большим авторитетом и могли помочь с быстрой интеграцией, но теперь все совсем по-другому – хорошего понимания нового оборудования может не быть пока ни у кого.

То есть сейчас «Астон Мартин» фактически оперирует как команда, открытая с нуля в чистом поле.

В таких условиях если что-то с обновлениями идет не так, перекалибровывать симуляторы и стенды приходится уже прямо по ходу сезона – оттуда и полутестовые гонки с испытанием множества настроек. Иначе – без них – разобраться под таким давлением требования быстрых результатов, похоже, уже не обойтись. И еще несколько подобных «сессий» в случае неудачных квалификаций мы еще вполне можем увидеть на более традиционных треках.

Все-таки и в «Феррари», и в «Макларене» на взлет даже после завершения перестройки ушло по сезону. «Астон Мартин» в этом смысле начинает с менее внушительных позиций.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose, Clive Mason, Peter Fox