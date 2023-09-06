Босс мировых гонок атаковал владельцев «Ф-1» – ради денег! «Чемпионат – не их собственность», грозит убирать Гран-при

Команды и серия готовят ответный удар.

Какие темы в «Формуле-1» оказались самыми горячими за последний месяц?

Конечно, прежде всего добавление 11-й команды – регулятор автоспорта Международная автомобильная федерация ФИА приняла заявку «Андретти», хотя 9 из 10 участников «Формулы-1» против. Выходит некоторое принуждение к расширению.

А еще постоянные списания кругов на Гран-при Катара вызвали гнев у гонщиков – и новый взрыв негодования в соцсетях. Все вспомнили фарс с 1200 нарушений границ трассы на Гран-при Австрии – судьи разбирались и выписывали штрафы до ночи, сняли 179 кругов и выдали 145 дополнительных секунд. В Лусаиле в двух квалификациях списали больше 70 кругов, в гонке четверть пелотона получила штрафы (Перес – даже три штуки), и перерисовка границ перед субботними сессиями не помогла.

Судейство в «Ф-1» и так достаточно часто критикуют – особенно в случаях явного непостоянства. Например, когда условного Ферстаппена не наказывают за очевидные блокировки в квалификациях, хотя других пилотов штрафовали ранее по ходу сезона, а затем на дополнительных слушаниях стюарды признают необходимость вмешательства в таких случаях.

Обычные болельщики критично высказываются именно о «судействе в «Ф-1», но ФИА принимает ее близко к сердцу – ведь именно она организует слежку за соблюдением правил, формирует комиссию стюардов и выносит решения. Оттого президент ФИА Мохаммед бен Сулайем воспользовался удачным моментом, чтобы вновь атаковать владельцев коммерческих прав на чемпионат – и потребовать больше денег:

«Должен поздравить стюардов с тем, что они заметили все нарушения границ трассы. Но решение ли это? Нет. Решением станет улучшение самого трека. Знаю, что некоторые сопротивляются, но надо говорить правду: нет улучшений – нет гонки. Вот и все. Мы не можем позволить подобное.

На мой взгляд, сейчас вопрос не в том, делать ли что-то – мы должны действовать. Я должен срочно решить вопрос, потому что изменения надо внедрить к следующему сезону. Мы не можем себе позволить [оставить ситуацию как есть], особенно с учетом того, что наблюдаем все время.

Мы должны использовать технологии. Во многих областях они используются, однако ФИА нужно больше ресурсов, чтобы вкладывать их в автоспорт. Говорю без стеснения: нам требуется больше ресурсов. Невозможно без денег управлять серией на 20 миллиардов долларов.

Люди хвалятся тем, сколько стоят команды «Ф-1», но ФИА должна обладать ресурсами, чтобы управлять чемпионатом наилучшим образом. Чем лучше мы работаем, тем лучше для команд и для «Ф-1».

Мы – не поставщик услуг. Чемпионат принадлежит нам. Мы сдали его в аренду, мы арендодатель. Это тоже нужно уважать. Мои намерения никогда не заключались в том, чтобы загнать кого-то в угол или поставить в неловкое положение. Я здесь ради духа спорта.

Я считаю, что гонок слишком много, а не команд. Нужно больше команд и меньше гонок. Участникам нужен свой кусок «пирога», я понимаю их беспокойство. Однако мы беспокоимся по иным причинам.

Невозможно заставить «Андретти» или «Дженерал Моторс» купить другую команду просто потому, что [владельцы] хотят ее продать. Не буду называть имена, но меня просили убедить «Дженерал Моторс» так поступить. Это не моя работа. Меня избрали не ради такого, я не брокер.

ФИА должна умолять производителей прийти [в «Ф-1»]. Нельзя им отказывать. Спросите о моей мечте, и я отвечу: заполнить все 12 [слотов для команд], иметь коллектив из США, связанный с производителем, и гонщика оттуда. А потом, может, пойти в Китай и попробовать сделать там то же самое. Очень трудно сказать «нет» команде, получившей одобрение ФИА».

Звучит как открытое объявление войны владельцам «Ф-1»

Бен Сулайем не впервые уже вмешивается в дела «Формулы-1» – еще в январе он прокомментировал первые же слухи о сделке с саудовским госфондом PIF о покупке коммерческих прав на серию за $20 млрд:

«Будучи хранителями автоспорта, ФИА, как некоммерческая организация, с осторожностью относится к предположительно завышенной цене в $20 млрд, которую навесили на «Формулу-1».

Cчитаю, ФИА должна участвовать в подобных переговорах – или как минимум предложить совет, поскольку сам чемпионат принадлежит ФИА. Да, мы его как бы сдаем в аренду. Но я просто хочу внести ясность, чтобы мы все могли двигаться вперед».

Нынешним владельцам чемпионата из «Либерти Медиа», менеджменту серии и командам заявление не понравилось настолько, что на следующий день юридический отдел «Формулы-1» выслал президенту ФИА официальное письмо, в котором «Либерти» выразила крайнее недовольство высказываниями бен Сулайема – утверждалось, что президент ФИА перешел черту.

Тогда же всплывала и тема с требованиями принять «Андретти» с «Кадиллаком», и публичные недовольства критикой судейства со словами «ФИА обвиняют за ситуацию, но не ФИА придумала правила. Их придумали команды, а мы применили. Так что спасибо!»

Однако тогда он действительно перешел черту. ФИА – учредитель, спортивный и технический организатор «Ф-1», также владелец самого бренда, однако в 2001-м Евросоюз запретил ФИА получать финансовые выгоды от серии, ссылаясь на необходимость разделения спорта и коммерции. Федерации пришлось продать права на проведение чемпионата мира менеджерской Formula One Managment (сейчас она принадлежит«Либерти Медиа») примерно за 283,5 миллиона евро в виде единовременной выплаты. Также ФИА еще получает 10 миллионов каждый год.

Именно эта сделка на 100 лет и действует прямо сейчас до 2101 года. По условиям соглашения команды и серия договариваются о правилах и сделках, а ФИА затем визирует и подтверждает (или отклоняет) итог – то есть об участии в переговорах речи идти не может. Хотя право подтвердить или отклонить любую сделку в наличии.

Все аспекты участия в «Формуле-1» и проведения чемпионата регулируются Договором согласия между ФИА, FOM и командами. Ни одна из сторон не может провернуть изменения без ведома и согласия остальных – требуется консенсус. У ФИА единственное преимущество – она является финальным результирующем органом для утверждения итога на Международном Совете по автоспорту. Без подтверждения на нем никакие изменения в регламент, схему владения или календарь не имеют силы.

После январской эскалации бен Сулайем немного утих – ведь ФИА уже открыла тендер на рассмотрение заявок новых команд. Теперь же формальная часть закончилась, и у президента ФИА появилось больше оружия для сражения с командами и менеджментом «Ф-1».

Угрозы исключения из календаря проблемных треков – тоже часть политического инструментария. Формально все заверяется именно подтверждением ФИА – если регулятор решит выбросить Гран-при Катара и/или Гран-при Австрии, то в расписании чемпионата мира их не будет вне зависимости от сроков контрактов. «Ф-1» максимум сможет провести там «внезачетную» гонку по своим правилам, но без статуса Гран-при и какой-либо спортивной подоплеки – то есть проблемы с промоутерами обеспечены.

И бен Сулайем сейчас угрожает именно коммерческими неурядицами – теперь даже с двух сторон. Это очень серьезно и необычно: президенты ФИА не вели себя так с «Ф-1» аж с конца 80-х.

Зачем он это делает? Ради денег

Бен Сулайем сам наконец все открыто признал: он явно хочет больше денег от «Ф-1», поскольку единовременный взнос уже точно потрачен, а платеж в 10 миллионов не удовлетворяет ФИА.

Регулятор международных автогонок давно убыточен, и дефицит составляет около 20 миллионов долларов.

В «Ф-1» много говорят о росте коммерческой стоимости чемпионата и команд, но Федерация не получает никаких прибылей и преимуществ. Еще декаду назад на зарплаты сотрудникам, перелеты и прочие траты ФИА уходило порядка 53 миллионов евро, и взносы от «Формулы-1» не покрывают и половины операционных расходов. Для сравнения: на организацию рекордного по размерам чемпионата 2023-го с команд и гонщиков собрали 27 миллионов долларов взносов.

Потому, конечно, президент ФИА давит на «Ф-1» с целью передговориться и заполучить больше денег. Но даже и без политических аспектов присутствует чисто формальная логика: больше команд и гонщиков – больше взносов, есть возможность переложить часть затрат – надо ей пользоваться.

Команды и «Ф-1» мечтают убрать неугодного президента

Владельцы коммерческих прав, может, и готовы были бы найти решение – но точно не в случае принуждения, угроз и буквального выкручивания рук. Манера управления бен Сулайема заронила закономерные сомнения в его договороспособности – и потому «Либерти Медиа» с командами уже думает об альтернативных вариантах.

«Давно я не слышал сколь-нибудь серьезных разговоров в паддоке «Ф-1» о возможном разрыве «Ф-1» и ФИА, но теперь снова слышу, – написал в блоге постоянный и многолетний посетитель Гран-при по журналисткому пропуску Джо Сэйуорд. – Это маловероятно, поскольку Федерация обладает исключительным правом присуждать статус чемпионата мира в автоспорте.

Тем не менее, без «Ф-1» ФИА окажется в очень глубокой яме, так как «Ф-1» предоставляет Федерации более половины ее дохода, и отключение такого потока денег станет катастрофой для организации. В теории ФИА может проводить «Ф-1» с другими командами, но такая серия никогда не взлетит как сегодняшняя «Ф-1».

Вопрос «Андретти» – это проблема. Бен Сулайем запустил процесс. Никто в «Ф-1» не был рад идее. Да, регламент позволяет присоединиться еще двум командам, однако многие команды до сих пор не вполне стабильны [с финансовой точки зрения] и требуют больших вложений. Было бы умнее подождать, пока все подтянутся, прежде чем размывать призовой фонд, включая других участников, которые очень вряд ли будут конкурентоспособными на годы вперед.

Все команды и сама «Формула-1» считают, что добавление нового коллектива – плохая идея, даже если некоторые из них дипломатично высказываются на публике, чтобы избегать скандалов. Все они категорически против.

Всего этого можно было избежать, если бы президент ФИА не решил начать процесс в начале года. Необходимости не было, потому что в тот момент инвесторы продолжали скупать команды. Сам [Майкл] Андретти был близок к покупке «Заубера», но затем ему указали на дверь. ФИА может винить лишь себя за то, что начала процесс. Возможно, ФИА вырыла яму и сама туда попала. Нет сомнений: «Ф-1» считает, что проблему «Андретти» породила ФИА.

В век, когда спортом правят деньги, нет места неоптимальной организации и дипломатическим оплошностям. Сомневаюсь, что разрыв с ФИА когда-либо произойдет, однако могу представить решение поменять ФИА изнутри благодаря поиску подходящего лидера. Такое случилось 30 лет назад, когда Макс Мосли – человек из «Ф-1» – стал президентом ФИА».

Разговоры о возможном уходе бен Сулайема под внутренним давлением шли и зимой.

«Люди по-прежнему говорят мне, что у них есть проблемы со стилем управления Мохаммеда бен Сулайема, и это высокопоставленные лица из ряда команд «Формулы-1», – заявлял Слэйтер из Sky Sports – постоянный обитатель паддока.

«Все считают, что он должен уйти. Это общее мнение, безусловно», – заявил один из боссов команд «Формулы-1» изданию BBC на условиях анонимности.

«Интересно, сменит ли он тактику? Если он совершит еще одну ошибку, то не понимаю, как он может устоять», – высказывался еще один инсайдер изданию ВВС.

«Ф-1» и команды не имеют власти над президентом ФИА. В то же время ВВС сообщало, что, по слухам, некоторые автомобильные федерации намеревались вынести бен Сулайему вотум недоверия и заменить его бывшим боссом «БАР» (с него начинался нынешний «Мерседес») и «Бенеттона» (одна из предыдущих стадий «Альпин») Дэвидом Ричардсом. Он когда-то здорово повысил зрительский интерес к ралли, а сейчас управляет главным регулятором гонок Британии Motorsport UK.

Автоклубы и местные федерации же как раз заинтересованы в расширении календаря и увеличении количества Гран-при – они ведь зарабатывают на организации вместе с «Ф-1». У их лице у серии серьезные союзники, и именно автоклубы выбирают президента.

Бен Сулайем не сменил тактику и даже пошел на обострение. Каким же будет ответ?

Фото: HOCH ZWEI, Panoramic/Keystone Press Agency, Antonin Vincent/DPPI/IPA Sport/Global Look Press; andrettiautosport.com; Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli